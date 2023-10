Pd: Meloni, 'sinistra allergica a democrazia, anche al posto Schlein vorrebbero tecnico'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “I soliti noti sono tutti quelli che hanno beneficiato di una politica debole. E che oggi con una politica forte che non si fa dettare la linea possono vedere perdere terreno sotto i piedi. Dopodiché, la sinistra che è allergica alla democrazia: hanno c...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “I soliti noti sono tutti quelli che hanno beneficiato di una politica debole. E che oggi con una politica forte che non si fa dettare la linea possono vedere perdere terreno sotto i piedi. Dopodiché, la sinistra che è allergica alla democrazia: hanno cominciato ad attaccare persino Elly Schlein, non gli va bene neanche il segretario loro se è eletto, faranno il segretario ‘tecnico’. Questo dibattito sul governo tecnico è molto divertente, me li immagino mentre di notte loro sognano e fanno la lista dei loro ministri tecnici per governare di nuovo l’Italia avendo perso le elezioni. Tranquillizziamoli e aiutiamoli ad attraversare questa fase difficile della loro vita, facciano pure. Intanto, noi governiamo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Sky TG24 nell’ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni’, che andrà in versione integrale alle 19.