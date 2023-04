Pd: Misiani, 'in Campania verificate cose non accettabili, parlerò con De Luca'

Pd: Misiani, 'in Campania verificate cose non accettabili, parlerò...

Pd: Misiani, 'in Campania verificate cose non accettabili, parlerò...

Pd: Misiani, 'in Campania verificate cose non accettabili, parlerò...

Roma, 3 apr (Adnkronos) – "Ci parlerò. Incontrerò De Luca, incontrerò il sindaco di Napoli, incontrerò i dirigenti e i militanti del Pd. Io parlo con tutti. Poi è chiaro che c’è un mandato preciso che mi è stato attribuito da Elly Schlein: è quello di intervenire in una situazione in cui durante il Congresso si erano verificate cose non accettabili". Lo ha detto Antonio Misiani, senatore del Pd e commissario del partito in Campania, a 'Agorà', su Raitre.

"Questo è il tema. A partire dalle vicende del tesseramento di Caserta che sono finite sui giornali e nei tribunali”, ha aggiunto Misiani.