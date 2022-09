Pd: Montino, 'un disastro, invece delle dimissioni di Letta e di tutti i dirigenti il solito tran tran'

Roma, 26 set (Adnkronos) – "Ci saremmo aspettati una conferenza stampa in cui il segretario Letta, dato il risultato disastroso, annunciava le dimissioni non solo due, ma di tutto il gruppo dirigente. Per dare una scossa ad un partito in evidente difficoltà, una sferzata necessaria".

Lo scrive su Facebook il sindaco di Fiumicino ed ex senatore Esterino Montino.

"Una conferenza stampa in cui si annunciava la nomina di un reggente che traghettasse il partito verso il congresso. È necessario rompere la cappa correntizia che opprime le forze migliori del PD e che mantiene i soliti ai vertici da oltre 10 anni, passando da una sconfitta all'altra, senza mai una vera presa di coscienza degli errori fatti -prosegue Montino-.

Invece di avere una reazione forte e immediata, una scossa vera, si pensa sempre di andare avanti con il solito tran tran. Un modo come un altro per perpetuare lo stesso gruppo dirigente".

"Non c'è paese democratico in cui il leader del partito sconfitto non si dimetta il giorno dopo", prosegue Montino che tra l'altro scrive: "La dirigenza ha sbagliato tutto". Per il sindaco, "il partito se si vuole riprendere ha bisogno di essere completamente rinnovato".