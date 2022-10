Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Ma qualcuno vuole prendersi ogni tanto un po’ di responsabilità?". Così Alessia Morani del Pd commenta su twitter l'intervista a Cecilia D'Elia in cui la presidente delle donne dem annuncia che non si ricandiderà per quel ruolo.

Morani aveva chiesto le dimissioni immediate di D'Elia durante la Direzione Pd e poi reiterato la richiesta nei giorni successivi.