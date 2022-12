Pd: Morassut, 'condivido discorso Schlein, serve discontinuità'

Roma, 4 dic.

(Adnkronos) – “Condivido gran parte del discorso svolto oggi fa Elly Schlein nel suo appuntamento al Monk. Il Pd ha bisogno di una discontinuità forte che non può verificarsi senza una netta e vera modifica di classe dirigente e di metodi di selezione". Così in una nota il deputato Pd, Roberto Morassut.

"Bene l’appello fatto da Elly – prosegue l'esponente dem – ad aderire al percorso come persone e come idee e non come correnti.

Bene la proposta di proseguire la fase costituente dopo le primarie in modo vero e profondo, aperto al popolo. Occorre ascoltare la voce di milioni di elettori che da anni ci stanno chiedendo questo. Bene il profilo di una sinistra che unisce lotta per la giustizia sociale, ambientale e i diritti civili. Questo per me vuol dire il termine ‘democratico’ che include la lotta per il lavoro ma non si limita semanticamente a questo.

Spero che in queste primarie possa prendere corpo uno schieramento ampio di sinistra plurale con diversi accenti ma uniti dalla consapevolezza di un nuovo approccio critico alla realtà esistente e di una nuova piattaforma politica e di governo per l’Italia".

"Per me va bene il termine ‘Democratici’ per definirci. Ampio e inclusivo. Che va molto oltre la mera definizione di un metodo borghese di funzionamento dello Stato ma rappresenta una frontiera rivoluzionaria mei rapporti sociali, economici, civili e sociali.

Spero che intorno alla proposta di una donna forte e coraggiosa convergano le migliori forze del Pd, quelle che davvero vogliono aprire una nuovo ciclo dei Democratici vicino alle persone, alle imprese oneste e laboriose e ai lavoratori” conclude Morassut.