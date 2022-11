Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Con tutto il rispetto per chi la pensa diversamente, io credo che sul congresso debba decidere il Pd dando voce agli elettori, militanti e simpatizzanti che in queste settimane stanno chiedendo di fare presto”, così su Twitter l’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, tra le promotrici della petizione per anticipare il congresso dei dem in risposta ad Articolo 1 che si dice contrario alla richiesta di accorciare i tempi.