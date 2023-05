Pd: Moretti, 'no a logica 'ammazza segretari', modello è Vicenza'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Vero che abbiamo perso ma siamo di gran lunga la prima forza di opposizione presente nei consigli comunali: sempre più radicati sul territorio; trovo invece molto in difficoltà la Lega, a traino totale della Meloni. Il Pd è a vocazione maggioritaria e vince quando costruisce alleanze ampie e credibili, come accaduto a Vicenza che è modello in tal senso". Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti ad Aria che Tira.

"Non ho votato la Schlein ma oggi è la segretaria di tutti e rifiuto categoricamente l’idea che nel Pd, appena arriva un segretario nuovo, si inneschi lo scontro con chi lo vuole affossare. Oggi è lei la segretaria e dobbiamo sostenerla tutti: farle il processo a pochi mesi dall’elezione è davvero disonesto oltre che controproducente".

"Ho incontrato ieri a Bruxelles una Schlein tonica che ha riconosciuto gli errori fatti ed è pronta alla grande sfida delle europee: non siamo caterpillar, siamo esseri umani ma certo non l’ho vista abbattuta, semmai è una che si mette in discussione, coinvolgendo tutti nelle scelte, così come è stato per la posizione netta sul sostegno all’Ucraina.”