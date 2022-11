Pd: Nardella, 'rischiamo la scissione, dobbiamo trovare base e valori comuni'

Roma, 9 nov (Adnkronos) – "Se noi non troviamo una base comune di valori tra posizioni diverse noi possiamo anche rischiare una scissione. Per evitarlo dobbiamo costruire un perimetro di valori e ideali nei quali ci riconosciamo tutti, questo lo sforzo che va fatto ora".

Lo ha detto Dario Nardella alla Stampa estera.

"Troppe volte ho sentito, se vince Tizio o Caio me ne vado. Si può fare un Congresso così? Ci deve essere un confronto intenso e serrato anche tra leadership ma deve avvenire sotto il tetto della stessa casa, senza minacce -ha spiegato il sindaco di Firenze-. Questo mi preoccupa, che nel vuoto delle idee, di valori condivisi, rischiamo di dividerci in due in una scissione alimentata dalle pressioni esterne".