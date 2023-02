Pd: nelle Regioni finisce 12 a 8 per Schlein, Bonaccini si aggiudica il 'derby' in E-R

Roma, 27 feb (Adnkronos) - Finisce 12 a 8 per Elly Schlein la sfida regione per regione alle primarie Pd, secondo i dati diffusi dalla commissione Congresso. In Abruzzo, Bonaccini 50,35 - Schlein 49,65. In Basilicata, Bonaccini 61,45 - Schlein 38,55. In Calabria, Bonaccini 64,49 - Schlein 35,51. In ...

Roma, 27 feb (Adnkronos) – Finisce 12 a 8 per Elly Schlein la sfida regione per regione alle primarie Pd, secondo i dati diffusi dalla commissione Congresso.

In Abruzzo, Bonaccini 50,35 – Schlein 49,65. In Basilicata, Bonaccini 61,45 – Schlein 38,55. In Calabria, Bonaccini 64,49 – Schlein 35,51.

In Campania, Bonaccini 68,53 – Schelin 31,47. In Emilia Romagna, Bonaccini 56,37 – Schlein 43,63. In Friuli, Bonaccini 36,04 – Schlein 63,96. Nel Lazio, Bonaccini 37,41 – Schlein 62,59. In Liguria, Bonaccini 32,73 – Schlein 67,27. In Lombardia, Bonaccini 34,91 – Schlein 65,09.

Nelle Marche, Bonaccini 45,38 – Schlein 54,62. In Molise, Bonaccini 69,44 – Schelin 30,56. In Piemonte, Bonaccini 33,84 – Schelin 66,16. In Puglia, Bonaccini 55,90 – Schlein 44,10.

In Sardegna, Bonaccini 57,12 – Schlein 42,88. In Sicilia, Bonaccini 43,16 – Schlein 56,84. In Toscana Bonaccini 38,07 – Schlein 61,93. In Trentino, Bonaccini 36,48 – Schlein 63,52. In Umbria, Bonaccini 47,90 – Schlein 52,10.

In Valle d'Aosta, Bonaccini al 29,30 – Schlein 70.70. In Veneto, Bonaccini 36,31 – Schlein 63,69. Il voto Estero ha visto Bonaccini al 43,97 e Schlein al 56,03. Per quel che riguarda l'affluenza, sul podio ci sono la Lombardia (155.829 votanti), poi Emilia Romagna (151.440) e Lazio (111.643).