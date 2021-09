Pd: Oddati, 'già 6000 iscritti ad Agorà dem'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Abbiamo definito le agorà come un grande esercizio di democrazia partecipativa e uno sforzo di intelligenza collettiva. È un test per capire insieme come far avanzare la qualità della partecipazione, come coniugare partecipazione fisica e democrazia digitale".

Così Nicola Oddati (Pd), coordinatore delle Agorà democratiche.

"Il progetto è entrato nel cuore del partito. In molte realtà l’organizzazione delle agorà si intreccia e rafforza la campagna elettorale per le amministrative e aiuta la coesione delle alleanze. Le pre-agorà e l’adesione di 6 personalità di grande livello – Carofiglio, Furlan, Frassoni, Riccardi, Cottarelli e Schlein – sono la prova che si possono coinvolgere tante persone, anche di provenienza ed esperienze diverse, che si riconoscono nei valori progressisti e riformisti e possono aiutarci ad allargare, aprire e rafforzare il campo democratico e del centrosinistra".

"In pochi giorni abbiamo circa 6.000 iscritti alla piattaforma che sono già diventati cittadini delle agorà; 30 agorà già fissate, altre 30 in via di definizione e moltissime richieste. Il nostro obbiettivo è mobilitare tante forze per promuovere idee, dialogo, proposte. Una vera e propria primaria delle idee, per costruire un programma condiviso e un’identità politica generata dalla prossimità, dal confronto e dall’ascolto".