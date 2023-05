Pd: oggi niente riunione dei Gruppi su Uffici presidenza

Roma, 17 mag (Adnkronos) - Anche oggi nessuna riunione dei gruppi parlamentari del Pd per definire gli Uffici di presidenza. L'Assemblea di palazzo Madama, convocata per stamattina alle 9, è stata rinviata a domani. Per quel che riguarda la Camera, formalmente non era in agenda alcuna co...

Roma, 17 mag (Adnkronos) – Anche oggi nessuna riunione dei gruppi parlamentari del Pd per definire gli Uffici di presidenza. L'Assemblea di palazzo Madama, convocata per stamattina alle 9, è stata rinviata a domani. Per quel che riguarda la Camera, formalmente non era in agenda alcuna convocazione per oggi ed è possibile che si decida per una riunione domani, in concomitanza con il Senato. Ma ancora non è stata formalizzata nessuna decisione.