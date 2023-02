Pd: ok Letta, Bonaccini e De Micheli a Cuperlo, sì a iniziativa insieme per regionali**

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Tutti insieme per sostenere i candidati di Lombardia e Lazio, Pierfrancesco Majorino e Alessio D'Amato. Raccoglie consensi la proposta lanciata via social da Gianni Cuperlo a Enrico Letta e agli 'sfidanti' per la segreteria Pd. Occorre individuare la data de...

Roma, 1 feb.

(Adnkronos) – Tutti insieme per sostenere i candidati di Lombardia e Lazio, Pierfrancesco Majorino e Alessio D'Amato. Raccoglie consensi la proposta lanciata via social da Gianni Cuperlo a Enrico Letta e agli 'sfidanti' per la segreteria Pd. Occorre individuare la data della serrata agenda della campagna congressuale dem. Cuperlo propone il 10 febbraio. "Enrico Letta, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein perché non proponiamo a Pierfrancesco Majorino e Alessio D'Amato di fare tutti assieme due iniziative venerdì 10 a Roma e Milano? In fondo le elezioni di Lombardia e Lazio vengono prima di tutto il resto.

Che ne dite?", scrive su twitter.

Risponde a stretto giro, Bonaccini: "Sì Gianni, giusto, troviamo insieme una data". E poi De Micheli: "Dobbiamo riunire tutte le energie del Partito Democratico per dare la spinta che serve a Pierfrancesco Majorino e Alessio D'Amato, riunendoci in una grande manifestazione di chiusura delle regionali della Lombardia e del Lazio. Concordo con Gianni Cuperlo, uniamoci tutti sul palco che a Roma e a Milano dovrà mostrare agli elettori il partito che vogliamo essere: unito, coraggioso, concreto.

Io sono disponibile e confido che tutti siano d'accordo", dice De Micheli.

E anche Letta apprezza l'iniziativa. "Letta rispetta ovviamente l'autonomia di scelta dei quattro candidati ma, com'è noto -spiega la portavoce Monica Nardi-, ha sempre apprezzato ogni iniziativa che contribuisca a rafforzare lo spirito unitario e la coesione del partito". Al momento non è ancora arrivata la risposta di Elly Schlein alla proposta di Cuperlo.