Pd: Orfini, 'correnti? In grande partito se non ci sono, c'è autoritarismo'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "I Giovani Turchi? Un'eroica corrente che ha sempre rifiutato il potere…". Così Matteo Orfini a Rainews24. E sulle correnti dem aggiunge: "In un grande partito se non ci sono le correnti, c'è autoritarismo. Certo, dipende cosa sono le correnti, se sono degenerazione del potere" non va bene, "ma viva il pluralismo".