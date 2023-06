Pd: Orfini, 'Schlein si fidi di noi e noi di lei, no dibattito tossico tra noi'**

**Pd: Orfini, 'Schlein si fidi di noi e noi di lei, no dibattito tossico...

**Pd: Orfini, 'Schlein si fidi di noi e noi di lei, no dibattito tossico...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Schlein deve fidarsi del Pd e il Pd di lei" per "provare a lavorare insieme". Così Matteo Orfini in un passaggio del suo intervento in Direzione. "Alcuni attacchi a Schlein sono stati strumentali ma anche alcune reazioni erano eccessive. D...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Schlein deve fidarsi del Pd e il Pd di lei" per "provare a lavorare insieme". Così Matteo Orfini in un passaggio del suo intervento in Direzione. "Alcuni attacchi a Schlein sono stati strumentali ma anche alcune reazioni erano eccessive. Dobbiamo evitare un dibattito tossico tra noi".

Per Orfini "non basta il posizionamento politico" pure importante "ma bisogna costruire processi politici che intacchino il consenso della destra". La risposta "è il Pd e il suo rafforzamento senza il quale non ci sono alleanze che tengano. Se il Pd è debole si perde".