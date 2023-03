Pd: Orfini, 'Schlein? Tutti devono sentirsi a casa loro nel partito'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Io ho votato Bonaccini perchè mi sembrava più adatto a guidare il Pd ma penso che si possa lavorare nello stesso senso. Le primarie servono a questo: quando finiscono, poi si dà una mano". Così Matteo Orfini a Rainews24.

"Tutti si devono sentire a casa loro. Magari possono esserci pezzi un po' più moderati che faranno più fatica a riconoscersi in una leadership come quella di Schlein e su questo va fatta attenzione. Per quanto mi riguarda, magari è più semplice. L'altro giorno ero a Crotone, di solito mi ritrovavo da solo mentre stavolta c'era la segretaria. Mi sembra positivo". Stefano Bonaccini sarà il presidente del Pd? "Non so se ne ha voglia e non so se gli è stato chiesto".