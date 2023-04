Pd: Orfini, 'uscite strumentali, nel partito c'è pluralismo'**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Nel Pd mi è capitato di stare in maggioranza e in minoranza. Mi è capitato di fare battaglie difficili dentro il mio partito, di votare in dissenso dal mio gruppo parlamentare (come sui finanziamenti alla guardia costiera libica per esempio), di accett...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Nel Pd mi è capitato di stare in maggioranza e in minoranza. Mi è capitato di fare battaglie difficili dentro il mio partito, di votare in dissenso dal mio gruppo parlamentare (come sui finanziamenti alla guardia costiera libica per esempio), di accettare scelte che non condividevo per disciplina di partito. Ho vinto congressi e ne ho persi, come in questo caso. Ho fatto per quasi cinque anni il presidente del Pd, per due volte il reggente. Diciamo che so bene quanto possa essere complicata la nostra dialettica interna. E non sottovaluto sofferenze e malesseri che ciclicamente emergono tra noi". Così Matteo Orfini su Fb.

"Ma che a poche settimane dall'avvio di una nuova fase si esca dal Pd (o si minacci di farlo) denunciando una mutazione genetica del partito è onestamente incomprensibile. E strumentale. Un partito non è solo la sua leadership. O meglio, molti partiti lo sono ma non il Pd. Nel Pd c'è spazio per tutti, c'è pluralismo e confronto. La forza e il successo del Pd dipende da ognuno di noi. E se si è convinti del proprio punto di vista e delle proprie idee si lavora per affermarle. E con quelle idee si cerca di dare una mano, nella chiarezza e nel rispetto reciproco".

"Quando iniziammo a batterci contro una linea assurda e sbagliata che il Pd aveva sull'immigrazione eravamo pochissimi e isolati. Oggi le cose che sostenevamo sono diventate la linea di tutto il Pd. Non è stato certo facile né indolore. Ma è successo. C'è una destra aggressiva al governo, c'è una battaglia di opposizione da costruire. Ci sono della amministrative da vincere tra meno di un mese. Concentriamoci su questo, ascoltandoci e aiutandoci. Certo, chi guida la nostra comunità dovrà dimostrare di saperla tenere unita. Ma quella comunità è patrimonio di ognuno di noi e ognuno di noi ha il dovere di lavorare per rafforzarla. Non dimentichiamolo".