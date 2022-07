Pd: Orlando a Calenda, 'congratulato con M5S? No, chiesto se c'era ancora spazio'**

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Non mi sono congratulato. Avevamo chiesto, tutto il Pd, di non annunciare il voto contrario e tenere uno spiraglio aperto. Ho detto al senatore 5s che speravo ci fosse ancora lo spazio per recuperare. Se tutti avessero svolto il tuo ruolo il governo Draghi sarebbe durato una settimana".

Così Andrea Orlando ribatte via twitter a Carlo Calenda. Il leader di Azione aveva sostenuto sui social che il ministro si sarebbe complimentato con i 5 Stelle dopo l'intervento in aula contro il governo Draghi.