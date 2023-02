Pd: Orlando, 'attacchi Bonaccini? Slogan suggeriti da consulenti, gli stessi di Renzi'**

Roma, 23 feb.

(Adnkronos) – "Io un passo indietro? Non ho capito che passo indietro, io faccio il parlamentare semplice, mi occupo di politiche industriali e della mia regione". Così Andrea Orlando a Raio Immagina.

"Ho visto che nelle ultime ore scaldandosi un po' il clima ci sono stati attacchi per cose non fatte, come il salario minimo: era un po' difficile farlo stando al governo con Lega e Fi… All'inizio me la sono un po' presa, poi ho capito che sono slogan efficaci, populisti suggeriti dai consulenti che per altro sono gli stessi" dell'epoca di Matteo Renzi.