Pd: Orlando, 'Bonaccini? Più misura su scelte compiute, c'era anche lui negli organismi'

Roma, 23 gen (Adnkronos) – "Siamo passati dall'agenda Draghi alla 'damnatio memoriae' del governo Draghi, che è diventato il problema.

Dovremmo dare un giudizio più equilibrato". Lo ha detto Andrea Orlando a 'Agorà' commentando le affermazioni di Stefano Bonaccini sul Pd al governo.

"Non siamo andati al governo per avidità di potere, ce l'aveva chiesto l'uomo più autorevole e popolare del Paese, che si chiama Mattarella -ha spiegato Orlando-. Serve più misura nel valutare le scelte compiute, scelte fatte all'unanimità, in tutti gli organismi dirigenti di cui facevano parte i protagonisti di questa vicenda a esclusione della Schlein".

"Va ripensato il passato senza furbizie", ha sottolineato Orlando.