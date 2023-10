Pd: Orlando, 'con Schlein partito ha recuperato capacità critica'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Io vorrei qui non formalmente ringraziare Elly Schlein per una cosa che può sembrare banale ma che a lei è riuscita più di quanto non sia riuscita a noi, recuperare come patrimonio collettivo del partito e non come punto di vista di una parte, u...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Io vorrei qui non formalmente ringraziare Elly Schlein per una cosa che può sembrare banale ma che a lei è riuscita più di quanto non sia riuscita a noi, recuperare come patrimonio collettivo del partito e non come punto di vista di una parte, una capacità critica nei confronti dell'esistente". Lo ha detto il deputato Pd Andrea Orlando nel suo intervento conclusivo della Festa nazionale di Dems, associazione da lui fondata e di cui è presidente, a Rimini.

"Perché noi siamo stati un partito che dalla larga parte dell'opinione pubblica è stato colto come il partito che si limitava a fare una sostanziale apologia di ciò che c'era, esaltare i meriti della società aperta, del mercato, il pluralismo, i diritti conquistati, ma non guardare al fatto che c'è qualcosa di guasto alla base di questo sistema. Ecco io credo che Elly Schlein ci abbia ridato questa capacità critica. Questa cosa si è declinata in battaglie che abbiamo condiviso, anzi talvolta abbiamo anche anticipato".

"Penso a quella del salario minimo, quella sulla casa. Ora però queste battaglie, questo è il contributo sul quale ci dobbiamo cimentare, necessitano di una capacità di lettura più profonda, di una capacità di guardare dentro e prima di questi effetti, il costo delle case o i salari bassi".