Pd: Orlando, 'condizioni per ripartire ma via da tenaglia M5S-Terzo Polo'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Penso che ci siano le condizioni per ripartire e tornare ad essere competitivi dopo un risultato che ci vede comunque come seconda forza politica del paese. Il problema è lo scenario post elettorale in cui per la prima volta abbiamo un competitor che si colloca alla nostra sinistra e uno che ti ha lanciato una opa ostile verso il centro".

Così Andrea Orlando, deputato ed esponente del Pd, al Salone della Giustizia 2022.

"Bisogna togliersi da questa tenaglia e per farlo non bisogna dire con chi ti vuoi alleare, perché in questa fase non ci sono le condizioni per allearsi con forze che scommettono sulla fine del Pd".