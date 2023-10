Pd: Orlando, 'da Dems contributo a crescita partito'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Vogliamo continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi anni, dare un contributo alla crescita, al rafforzamento, alla cultura politica del Partito Democratico. Abbiamo vinto una battaglia perché credo che l'elezione di Elly Schlein alla segreteria del partito sia stato il frutto anche del nostro contributo e questa battaglia ha consentito di riposizionare il Pd, avvicinandolo a temi fondamentali in questo momento come il lavoro e la lotta alle diseguaglianze". Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine della Festa nazionale di DEMS in corso a Rimini.

"Oggi c'è bisogno, credo, di dare un partito adeguato a questi obiettivi. E quindi la nostra discussione è su come, di fronte ad una maggiore ambizione, si può costruire un partito che sia in grado di interpretarli. Credo che purtroppo le notizie drammatiche di queste ore ci dicono quanto ci sia bisogno di tornare alla politica e di trovare tutte le strade che consentano di evitare che la soluzione dei problemi del mondo possa essere la guerra".

"Bisogna vigilare che la competizione per le europee non comprometta la possibilità di costruire delle alleanze – ha aggiunto poi Orlando rispondendo ad una domanda sulle alleanze – altrimenti si fa un enorme regalo alla destra ma soprattutto si spreca un patrimonio comune che è già stato costruito. In fondo siamo forze politiche che hanno traghettato l'Italia attraverso la pandemia, che hanno conquistato e difeso il Pnrr, e che oggi si possono ritrovare su quel terreno, che è l'Europa sostenibile. L'Europa che si fa carico dei problemi sociali ed ecologici è il punto di incrocio delle nostre esperienze che sono diverse e vengono da posizioni di partenza anche molto lontane, ma che si sono incontrate non casualmente su questo tema: l'Europa ed un certo tipo di Europa".