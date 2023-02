Pd: Orlando, 'esito primarie non scontato'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Mi sento di dire che l'esito delle primarie non è così scontato, specie dopo il risultato dei circoli. La presa territoriale di Bonaccini è risultata meno forte di quello che ci si aspettava". Così Andrea Orlando a Tagadà...

(Adnkronos) – "Mi sento di dire che l'esito delle primarie non è così scontato, specie dopo il risultato dei circoli. La presa territoriale di Bonaccini è risultata meno forte di quello che ci si aspettava". Così Andrea Orlando a Tagadà su La7. "In questo momento il profilo di Schlein è in grado di aprire un varco con pezzi di società con cui abbiamo difficoltà a discutere".