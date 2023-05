Pd: Orlando, 'fronte comune può nascere da battaglie comuni'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Penso che questo fronte comune debba nascere dal merito quindi io credo che fare delle battaglie comuni possa creare le condizioni anche per una alleanza di carattere politico. Però è giusto che non si faccia il contrario, ovvero un'alleanza e poi...

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Penso che questo fronte comune debba nascere dal merito quindi io credo che fare delle battaglie comuni possa creare le condizioni anche per una alleanza di carattere politico. Però è giusto che non si faccia il contrario, ovvero un'alleanza e poi vedere se c'è l'accordo sui singoli temi che è un po il metodo che spesso ha portato a coalizioni molto litigiose". Lo ha detto il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando a Radio Immagina, la web radio del Pd.