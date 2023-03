Pd: Orlando, 'io cacicco? Direi di no, nomi sono abbastanza noti'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Chi sono i ‘cacicchi’ del Pd? “Credo che si riferisse a persone che controllano pezzi di partito a livello territoriale. A chi si riferisce? Sono noti ma non faccio nomi. Io non lo sono, non sono un signore delle tessere e non controllo pezzi di partito....

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Chi sono i ‘cacicchi’ del Pd? “Credo che si riferisse a persone che controllano pezzi di partito a livello territoriale. A chi si riferisce? Sono noti ma non faccio nomi. Io non lo sono, non sono un signore delle tessere e non controllo pezzi di partito. Non mi piace far riferimenti ma sono abbastanza noti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando.

C’è chi ha individuato lei come possibile 'cacicco'…”Direi proprio di no, non sono un signore delle tessere e non ho presa su pezzi di partito. Ho fatto battaglie politiche su base nazionale mentre mi pare che la dimensione del cacicco sia locale”.