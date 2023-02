**Pd: Orlando, 'non metto ipoteche né rivendico strapuntini'**

(Adnkronos) – Tutti i big con Elly Schlein? "Ho trovato abbastanza sgradevole questa polemica perché dava un'immagine caricaturale". Così Andrea Orlando parlando con i cronisti alla Camera.

"Non tutti abbiamo le stesse idee e non abbiamo tutti la stessa lettura della sconfitta alle elezioni politiche e attribuire a due o tre dirigenti la sconfitta, dopo che le posizioni sono state assunte in modo unanime ,mi sembra un'operazione abbastanza ardita. La classe dirigente si è suddivisa più che equamente a sostegno di tutti i candidati".

"La questione è che oggi Schlein ha un mandato forte e sta prima di tutto a lei decidere come rispondere a quella spinta. Nessuno di noi rivendica strapuntini e metterà ipoteche. Quando leggevo che nel programma di altri candidati c'era di non mettermi negli organi dirigenti sorridevo perché non ho mai pensato, a 54 anni, di entrare nella segreteria. Ho già dato, farò il deputato".