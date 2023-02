Pd: Orlando, 'ora fronte largo opposizioni a partire da salario minimo'

Roma, 28 feb.

(Adnkronos) – I complimenti vanno fatti "ad Elly Schlein e alla sua capacità di mobilitazione e a tutte le militanti e i militanti che l'hanno sostenuta. Dai gazebo è partita una richiesta forte di cambiamento e questo è l’elemento politico di novità che tutti dovremmo cogliere". Così il deputato del Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, in una intervista ai quotidiani QN.

"Vedo la differenza – aggiunge poi l'esponente dem – ma non la contrapposizione tra il voto dei circoli e quello dei gazebo.

Vedo invece, accanto ad un apporto di donne e di giovani militanti che erano in sofferenza ma che avevano comunque un’adesione ideale al PD, anche il ritorno di molti ex iscritti che hanno voluto dimostrare con il voto ad Elly un recupero di quel legame. D’altra parte non sottovaluterei la rilevanza dell’elezione di una donna alla guida del partito in un momento così difficile per noi. In questo, una comunità in oggettiva difficoltà ha visto un’opportunità".

"Dobbiamo lavorare per ridurre le distanze con le altre opposizioni – spiega poi Orlando – perché è di tutta evidenza che dall’altra parte, nella destra, c’è una coalizione che funziona anche nelle diversità. Le regionali lo hanno ricordato drammaticamente. Se la partita è già scritta, la gente resta a casa. Ed è un problema per tutti, nel centrosinistra, nessuno escluso. Su alcune questioni – ricorda poi l'ex ministro dem – si può allargare il fronte. Oltre al M5S il Terzo Polo è a favore del salario minimo, hanno votato a favore di una mozione alla Camera".

"Intanto bisogna usare i fondi del Pnrr, favorire la crescita delle imprese con nuove politiche industriali. Sulla questione salariale occorre un salario minimo – aggiunge Orlando accennando alle priorità per far ripartire l'occupazione – una legge sulla rappresentanza e un incentivo ai rinnovi contrattuali. Bisogna ripensare le regole del lavoro riducendo le tipologie contrattuali e agendo sul sistema delle politiche attive, facendo in modo che sia contrastata ogni forma di politica predatoria del lavoro”.