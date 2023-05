Pd: Orlando, 'rafforzare presenza in territori, problemi non si risolvono in due mesi'

Pd: Orlando, 'rafforzare presenza in territori, problemi non si risolvon...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Dobbiamo rafforzare una nostra presenza nei territori, una capacità di apertura alla società, una interlocuzione con tutte le forze sociali, coinvolgendo anche molte delle persone che per la prima volta si sono avvicinate al Pd". Così il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando in una intervista al Gr1 di Rai Radio 1.

"Qui non si tratta di cercare colpe. C'è un vento molto forte della destra, dopo pochi mesi dalla vittoria a livello nazionale – ha ricordato l'esponente dem – c'e' un traino che va in quella direzione ed è purtroppo, come abbiamo visto, anche un fenomeno di carattere europeo. Contemporaneamente ci sono dei problemi strutturali del Partito Democratico che vanno affrontati con grande determinazione – sottolinea Orlando – ma che sicuramente non potevano essere risolti nell'arco di pochi mesi".

Rispondendo ad una domanda su Giuseppe Conte che sostiene come non si possa sconfiggere con il campo largo Giorgia Meloni ma con un progetto di Italia alternativo, Orlando sostiene: "Credo che piuttosto che dire campo largo contro punti specifici, che è una discussione che fino a qualche settimana fa poteva avere un senso, oggi si tratta di passare a discutere quali sono i punti specifici".