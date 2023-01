Pd: Orlando, 'riconnettiamoci con le persone, ritroviamo identità forte'

Roma, 21 gen (Adnkronos) – "Quello di oggi è un passaggio importante, non sufficiente ma importante.

E' un modo di prendere atto di ciò che è avvenuto". Lo ha detto Andrea Orlando parlando all'Assemblea del Pd.

"E' importante fare questa discussione per riconnettersi con chi è stato colpito per primo da una globalizzazione senza regole, per primi le lavoratrici e i lavoratori, e per superare le oscillazioni con cui abbiamo cercato di gestire questi fenomeni", ha spiegato il deputato dem.

"Sento dire, mai più al governo. A parte che in politica è meglio non dirlo, non è che siamo andati al governo per schiribizzo.

Il problema è come stai al governo, se ci stai come partito, come portatore di progetti, o se diventi il governo perchè la tua identità non ti consente di segnare quella esperienza politica", ha detto ancora Orlando.