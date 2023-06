Pd: Orlando, 'Schlein occasione, aiutiamola in lavoro da fare'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "Schlein è stata una occasione per il Partito Democratico, che aveva un tema molto forte di rottura con i settori sociali che si stavano rivolgendo altrove. Il fatto di avere messo in campo parole d'ordine che hanno un segno di radicalità e di più forte attenzione al conflitto sociale credo dia una opportunità che va capitalizzata con una costruzione del partito". Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando ad Omnibus, su La7.

"Penso ci sia un lavoro da fare ed è quello che la Schlein ha di fronte e che noi dobbiamo aiutare. Che in 100 giorni si potesse rovesciare una parabola fortemente segnata, credo sia francamente una pretesa improbabile. Il tema era mantenere una identità politica che rendesse riconoscibile il Pd. Nei primi mesi ho sentito parole d'ordine, che oggi dobbiamo strutturare con una proposta politica, che erano scomparse dell'agenda del Pd".

"Credo – ha proseguito – che il tema dei salari sia una questione assolutamente fondamentale che è stata posta. Credo sia fisiologico che ci sia una ripartenza dopo una sconfitta elettorale ed una fase congressuale. Mi pare ci siano le coordinate per costruire questo ragionamento. La costruzione del partito si fa con battaglie politiche in grado di intercettare quello che avviene nella società".