Pd, Orlando: serve una svolta a sinistra, è direzione necessaria

Genova, 8 nov. (askanews) – “Da Genova un appello per una svolta decisiva a sinistra nel Pd? Sono molto d’accordo. Credo che il Pd si debba caratterizzare come una forza in grado di criticare anche il modello di sviluppo e di farlo anche con una rinnovata capacità di mettere in campo un’alternativa. Penso che questa sia la strada da seguire e che i numeri del lavoro povero, della precarietà e della crisi ambientale ci dicano che è la direzione necessaria”.

Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine di un convegno della Cgil nel capoluogo ligure, riferendosi all’appello lanciato nei giorni scorsi da Mario Tullo, storico esponente genovese del Pd.