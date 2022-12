Pd: Orlando, 'sotto attacco doppia Opa, rischio scenario francese'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Lo scenario francese con il partito socialista schiacciato da un lato da Melanchon e dall'altro da Macron non si sta ancora verificando per il Pd in Italia ma il rischio esiste". Lo ha detto Andrea Orlando, ospite del Caffè della domenica su Radio 24...

