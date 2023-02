Pd, passaggio di consegne al Nazareno tra Letta e la nuova segretaria Schlein: i risultati definitivi delle primarie

Si è tenuto al Nazareno il passaggio di consegne tra il segretario uscente del Partito democratico (Pd) Enrico Letta e la prima donna eletta alle primarie per guidare la forza politica di centrosinistra Elly Schlein.

Pd, passaggio di consegne al Nazareno tra Letta e la nuova segretaria Schlein

Enrico Letta ha scelto di regalare alla nuova segretaria del Pd Elly Schlein una melagrana di porcellana per augurare buon lavoro alla vincitrice delle primarie dem. Il segretario uscente ha consegnato il regalo alla Schlein durante il passaggio di consegne al Nazareno, affermando: “È simbolo di prosperità, fortuna e salute”.

Alle parole di Letta, la neosegretaria ha risposto: “Grazie ad Enrio Letta per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per la collaborazione personale.

Attendiamo l’assemblea che credo sarà il 12 marzo – e ha precisato –. Sarà quello il momento in cui verrà votata la nuova segretaria del Partito democratico”.

Schlein, inoltre, ha dichiarato: “Lavoriamo per la massima unità del partito, la responsabilità è quella di tenere insieme la comunità democratica. Teniamo insieme le culture che hanno forgiato questo partito, noi siamo nativi democratici, figli delle culture che hanno ibridato il partito – e ha aggiunto –. Ci riuniremo in questi gironi con la mia squadra per i primi passi e le prime scelte.

Ma vorrei dire, sulla partecipazione, che vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento. Questo passaggio di consegne è simbolico, poi aspetteremo l’assemblea, il 12 marzo, per l’elezione formale. Ci siamo confrontati sulle sfide, sulle amministrative, le europee, che sono un appuntamento fondamentale”.

I risultati definitivi delle primarie

Intanto, nel tardo pomeriggio di lunedì 27 febbraio, la Commissione nazionale per il congresso ha diffuso i risultati definitivi sull’affluenza alle primarie del Pd.

In totale, hanno votato 1.098.623 persone. Di queste, il 53,75% ossia 587.010 cittadini hanno votato per Elly Schlein mentre il 46,25% ossia il 505.032 cittadini hanno espresso la loro preferenza per Stefano Bonaccini.

Nel dettaglio, le percentuali conquistate dai due candidati nelle singole regioni italiane e all’estero sono: