Pd: Peluffo, 'in Lombardia oltre 150mila votanti, partito vivo più che mai'

(Adnkronos) – A spoglio concluso, in Lombardia, alle primarie del Pd per la scelta della nuova guida nazionale del partito vince Elly Schlein con 100,970 voti, pari al 65,15 per cento. Stefano Bonaccini, con 54.007 voti, si ferma al 34,85 per cento. In totale in Lombardia hanno votato 155.830 persone, tra iscritti Pd e simpatizzanti. Le schede bianche sono state 705 e le nulle 148.

"Le oltre 150mila persone che ieri, in una giornata fredda e umida, si sono recate ai nostri seggi per votare il nuovo leader del Pd, hanno pienamente dimostrato che il nostro partito è vivo più che mai –commenta il segretario regionale Vinicio Peluffo-.

E' stata una grande festa della democrazia".

Per questo "ringrazio tutti quelli che sono venuti a votare e gli oltre 3mila volontari che hanno allestito i banchetti e si sono fermati fino a tarda sera per permettere lo spoglio delle schede. Con orgoglio rivendico la passione e la statura della nostra comunità: siamo gli unici in questo Paese a creare momenti di condivisione di scelte politiche, siamo gli unici totalmente trasparenti nelle decisioni.

Siamo gli unici che credono ancora in avanzate forme di democrazia partecipativa". E allora, conclude Peluffo, "faccio gli auguri di buon lavoro a Elly Schelin e ringrazio lei, come Stefano Bonaccini, per la bella campagna congressuale e l’entusiasmo".