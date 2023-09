Pd: 'Per un Paese antifascista', 4 ottobre presentazione ddl con Schlein alla Camera

Pd: 'Per un Paese antifascista', 4 ottobre presentazione ddl con Sc...

Pd: 'Per un Paese antifascista', 4 ottobre presentazione ddl con Sc...

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "'Per un paese antifascista' è il titolo della presentazione di due leggi promosse dal Partito democratico e sottoscritte da parlamentari di diversi gruppi politici di opposizione. I due disegni di Legge sono stati scritti in collaborazione con l&rsq...

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "'Per un paese antifascista' è il titolo della presentazione di due leggi promosse dal Partito democratico e sottoscritte da parlamentari di diversi gruppi politici di opposizione. I due disegni di Legge sono stati scritti in collaborazione con l’Anpi, e verranno illustrati mercoledì 4 ottobre alle ore 10 presso la sala Berlinguer del Gruppo Pd alla Camera dei Deputati". Si legge in una nota.

"L’iniziativa, presieduta da Sandro Ruotolo, responsabile informazione e cultura del Pd, sarà aperta dalla capogruppo Chiara Braga. Seguirà l’introduzione di Andrea De Maria, deputato Pd e primo firmatario delle pdl, ed Emilio Ricci, vicepresidente dell’Anpi. A seguire gli interventi di Walter Verini, primo firmatario di analoghe pdl al Senato, Alessandro Orlowski, regista, e Giovanni Baldini, esperto di nuova destra e consulente Anpi. Chiuderanno l’incontro il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo e la segretaria del Pd, Elly Schlein".