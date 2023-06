Pd: Picierno a Schlein, 'errore andare da M5S, prima serve fatica di proposta condivisa'**

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Per quel che mi riguarda sostenerti Elly e dunque aiutarti, non significa non proferire parola per evitare l’accusa di lesa maestà o addirittura di paternalismo o di sessismo, converrai che nel mio caso l’accusa suonerebbe ridicola, ma significa i...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Per quel che mi riguarda sostenerti Elly e dunque aiutarti, non significa non proferire parola per evitare l’accusa di lesa maestà o addirittura di paternalismo o di sessismo, converrai che nel mio caso l’accusa suonerebbe ridicola, ma significa invece aiutarti a elaborare una linea politica condivisa". Così Pina Picierno in Direzione Pd.

"Credo la partecipazione della segretaria alla manifestazione dei Cinque Stelle, sia stato un errore. Il punto è: cosa stiamo facendo? Quale è la strategia? Siamo sicuri che dire che saremo in tutte le piazze, senza prima aver fatto la fatica di una proposta politica condivisa, sia giusto?".

"Nessuno nega la necessità di un tentativo di lavoro comune (il lavoro parlamentare è questo, nella mia esperienza parlamentare europea è stata una delle mie attività costanti) ma abbiamo in testa delle priorità, delle 'red line' su cui chiedere agli alleati potenziali uno sforzo di convergenza? A me pare funzioni così la fatica della mediazione politica".