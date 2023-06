Pd: Picierno, 'chiariamoci, sostenere Kiev è sostenere pace'**

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Io non penso affatto che sia possibile considerare le posizioni sul conflitto in Ucraina come tema marginale. Così come non è marginale: quello che pensiamo noi di quel conflitto, anche oltre alcune legittime sfumature". Lo ha detto Pina Picierno,...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Io non penso affatto che sia possibile considerare le posizioni sul conflitto in Ucraina come tema marginale. Così come non è marginale: quello che pensiamo noi di quel conflitto, anche oltre alcune legittime sfumature". Lo ha detto Pina Picierno, intervenendo durante la direzione del Pd.

"È ovvio che la parola pace è la prima del nostro lessico, ci mancherebbe. E facciamo un torto a chi quella pace la invoca a usare quella parola come inciso dopo le parole sosteniamo l’Ucraina. Sosteniamo l’Ucraina ma la pace. Sosteniamo l’Ucraina ma l’Europa. Chiariamoci qui e definitivamente. Sostenere l’Ucraina è la pace. Perché la guerra sta dall’altra parte, dalla parte dell’aggressore. Sostenere l’Ucraina è l’Europa. Perché tutto quello che è contro l’Europa sta dall’altra parte, dalla parte di chi non nasconde neanche l’odio verso il nostro sistema di valori aperto e plurale, e chi sta disordinando il mondo. Altrimenti corriamo il rischio di non capirci".