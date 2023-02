Pd: Picierno ringrazia Vernetti per sostegno

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Grazie per la fiducia Gianni! Insieme per un’Italia ed un’Europa più inclusiva e che guardi davvero al futuro assieme al Pd". Così Pina Picierno commenta il tweet di Gianni Vernetti. già sottosegretario con Romano Prodi, che sos...

Roma, 21 feb.

(Adnkronos) – "Grazie per la fiducia Gianni! Insieme per un’Italia ed un’Europa più inclusiva e che guardi davvero al futuro assieme al Pd". Così Pina Picierno commenta il tweet di Gianni Vernetti. già sottosegretario con Romano Prodi, che sosterrà la mozione Bonaccini alle primarie. "Voterò alle primarie Pd e voterò per il ticket Bonaccini e Picierno. Con loro il Pd tornerà ad essere una forza riformista, innovativa ed europeista. Serve un Partito Democratico a vocazione maggioritaria, in grado di sconfiggere le destre, i populisti, i sovranisti #26febbraio".