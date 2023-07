Pd: Prodi, 'non ha dato casa agli italiani, ora rifletta su rapporto con il Paese'**

**Pd: Prodi, 'non ha dato casa agli italiani, ora rifletta su rapporto c...

Roma, 22 lug (Adnkronos) – "Il populismo non è un evento casuale ma il rifugio del popolo che non trova casa. Il problema che non ha trovato casa nemmeno nel Pd, che in 15 anni ha perso metà dei suoi elettori, vicino a 6mln di voti. Questo deve obbligarci a riflettere su come costruire un rapporto con il Paese e come costruire la casa che possa ospitare gli italiani". Lo ha detto Romano Prodi nel suo intervento alla convention di Energia popolare.