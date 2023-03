Pd: Prodi, 'radicalità su principi, Schlein aggreghi società'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Perché un giorno il centrosinistra possa prendere la maggioranza del Paese Schlein deve aggregare la società e non ascoltare il gruppo ristretto". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. Occorre...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Perché un giorno il centrosinistra possa prendere la maggioranza del Paese Schlein deve aggregare la società e non ascoltare il gruppo ristretto". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. Occorre, ha aggiunto l'ex premier, "una radicalismo sui principi, che non spaventa nessuno", ad esempio sul salario minimo, sulla giustizia fiscale, sulla sanità, la scuola, e "consolidare la natura del partito. Non è necessario che" Bonaccini e Schlein" lavorino insieme, se lo fanno è meglio, l'importante è la compatibilità nelle proposte".