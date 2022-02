Pd: proposte su Pnrr e salute al centro delle prossime Agorà dem

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – "Sarà soprattutto il Pnrr il tema al centro delle 15 Agorà che si svolgeranno in tutta Italia da domani a venerdì prossimo per definire il programma del centrosinistra italiano". Si legge in una nota del Pd.

"Si comincia domani alle 10 con l’Agorà online sul ruolo dei medici di medicina generale e la riorganizzazione possibile con i fondi Pnrr della sanità territoriale e delle cure primarie promossa da Sandra Zampa, responsabile Salute nella segreteria Pd. Interverranno, tra gli altri, l’ex ministra della Sanità, Beatrice Lorenzin, le senatrici Pd, Paola Boldrini ed Elena Carnevali, il presidente dell’Ordine dei Medici di Torino e autore di denunce in procura contro i manifesti No Vax, Guido Giustetto, il direttore dell’Ausl di Bologna Paolo Bordon e l’ex primario di rianimazione a Pisa, in prima linea per l’umanizzazione delle cure, Paolo Malacarne".

"Di Pnrr Salute e Università di Medicina si discuterà lunedì 7 febbraio dalle 16 nell’Agorà ibrida promossa dall’ex sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, a Potenza al Go Desk (via della Tecnica, 18). Martedì 8 dalle 20:45 Agorà online su Pnrr e Enti locali con i sindaci, assessori e consiglieri comunali di Calderara Di Reno, Casalecchio di Reno, Bologna, Castel Maggiore e il deputato PD, Andrea De Maria. Mercoledì 9 febbraio dalle 18:30 i Giovani Democratici di Salerno organizzano l’Agorà 'Ambiente, Agricoltura, Sviluppo e Pnrr.

Giovedì 10 febbraio Agorà online dalle 18 'Pandemia e PNRR: opportunità o occasioni mancate? Il futuro della sanità piemontese nel post covid'.