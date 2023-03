Pd: prosegue confronto per Assemblea Gruppi con Schlein, Boccia e Braga restano in pole

Pd: prosegue confronto per Assemblea Gruppi con Schlein, Boccia e Braga resta...

Roma, 25 mar (Adnkronos) – Ancora una giornata di incontri e contatti nel Pd in vista della assemblea plenaria di lunedì della segretaria Elly Schlein con i parlamentari e delle riunioni dei gruppi parlamentari di martedì che dovrebbero indicare i nuovi capigruppo.

"Proseguire nel confronto per capire come comporre il quadro complessivo nelle prossime ore, auspicabilmente da qui a lunedì. La linea e i nuovi assetti nei gruppi e nella segreteria", ha spiegato Stefano Bonaccini nella riunione di oggi con i parlamentari che l'hanno sostenuto al Congresso.

La questione capigruppo è in cima ai dossier, anche se dai contatti di queste ore non sembra emergere una discussione sui nomi di Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera, che restano in pole position. "Si va verso Boccia e Braga capigruppo", è la sintesi che fa a fine giornata un deputato vicino alla Schlein che sta seguendo il dossier.