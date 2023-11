Pd: Provenzano, 'alternativa si fa su terreno economico-sociale'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – "Con la manovra la destra rivela la sua natura ferocemente antisociale e condanna il paese alla bassa crescita dopo due anni di inflazione. Le nostre priorità restano caro vita, lavoro e welfare". Lo ha detto il deputato e responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, intervenendo nella direzione nazionale del partito in corso al Nazareno.

"Ma in chiave europea e nazionale si possono fare passi avanti su un grande piano per il lavoro nelle transizioni ecologica e digitale. La costruzione dell'alternativa si fa sul terreno economico-sociale, ma questa battaglia non è disgiunta da quella sulla qualità della democrazia. Più colpiscono i diritti e impoveriscono il ceto medio, più vogliono accentrare potere e una deriva securitaria che costruisce nemici utilizzando diritto penale. Smontiamo la propaganda sul protagonismo internazionale dell’Italia. In manovra si tagliano gli aiuti allo sviluppo, altro che Piano Mattei".

"Sono ore decisive dopo accordo su ostaggi. Noi chiediamo la liberazione di tutti gli ostaggi. Ma non bastano le pause umanitarie per proteggere i civili. Serve un’iniziativa politica europea, una missione internazionale di pace sul modello Unifil e per rilanciare la soluzione dei due popoli due Stati, con il riconoscimento dello Stato palestinese".