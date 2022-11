Pd: Provenzano, 'data primarie? Il punto è sciogliere nodi politici'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Abbiamo parlato di fare bene la prima fase di questo congresso che sarà quella davvero costituente. Abbiamo definito tappe e modalità, Vogliamo rivolgere un appello ad aderire a questo processo non solo agli iscritti al Pd ma anche a quel mondo fuori per costruire una forza progressista e democratica che deve essere il nuovo Pd".

Così il vicesegretario Pd, Peppe Provenzano, al termine della segreteria al Nazareno.

"Il congresso parte adesso, questo è il punto fondamentale. Si discute molto della data delle primarie per la scelta del segretario ma il punto fondamentale in cui sciogliere i nodi politici è questo. Affideremo a un comitato costituente aperto a personalità esterne il compito di aiutarci in questa fase".