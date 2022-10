Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Io penso che noi dobbiamo concentrarci sulla prima fase, quella del confronto. Sia aperta chiedendo adesioni al percorso e non al Pd. Altrimenti appariremo irriformabili. E mettiamo in discussione in tutto, anche le primarie per l'elezionidi un gruppo dirigente" che fatte così alimentano il sistema correntizio.

Così Peppe Provenzano in Direzione.