Pd: Renzi, 'fatevi una risata, non siate sempre ingrugniti'

Roma, 7 feb.

(Adnkronos) – "Il Pd continua a parlare di me, ho fatto una battuta dal palco del Parenti citando una famosa canzone di Shakira e parlando del rapporto tra la Ferrari/Twingo. Insomma una battuta per sdrammatizzare. Non l’avessi mai fatto! Ho visto decine di comunicati di persone del Pd e dei Cinquestelle domandarsi chi paga la Ferrari e sul fatto che la Twingo è di sinistra e la Ferrari di destra. Amici e compagni: e fatevela una risata ogni tanto, non si può sempre vivere ingrugniti".

Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.