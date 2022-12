Pd: Renzi, 'non dicano balle, Schlein, Bonaccini e altri hanno avuto un ruolo con me'**

**Pd: Renzi, 'non dicano balle, Schlein, Bonaccini e altri hanno avuto u...

**Pd: Renzi, 'non dicano balle, Schlein, Bonaccini e altri hanno avuto u...

**Pd: Renzi, 'non dicano balle, Schlein, Bonaccini e altri hanno avuto u...

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Se non trovavano un pazzo che faceva la rottamazione, prendeva il 40% e li candidava, a quest'ora Schlein e anche Benifei non sarebbero andati al Parlamento europeo. Come Bonaccini e Ricci, gente che nella stagione del renzismo aveva un ruolo". Lo ha detto M...