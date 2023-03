Pd: Renzi, 'Schlein sfida la leadership di Conte nella sinistra'

Roma, 5 mar (Adnkronos) - "La vittoria di Elly Schlein alle primarie ha cambiato i rapporti di forza in una parte della politica italiana. La Schlein ha spostato il PD su una posizione più vicina a quella del Movimento Cinque Stelle e va a sfidare la leadership di Conte nella sinistra it...

Roma, 5 mar (Adnkronos) – "La vittoria di Elly Schlein alle primarie ha cambiato i rapporti di forza in una parte della politica italiana. La Schlein ha spostato il PD su una posizione più vicina a quella del Movimento Cinque Stelle e va a sfidare la leadership di Conte nella sinistra italiana". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"È come se la Schlein cercasse di fare a Conte ciò che Conte ha fatto a Letta: ma nell’uno e nell’altro caso, questo è il fatto politico, si contendono una parte minoritaria del Paese. La differenza con il PD a vocazione maggioritaria, che cercava di sfondare al centro, di vincere grazie al riformismo, è che quel PD aveva l’ambizione di essere maggioranza nel Paese e non solo nella sinistra", prosegue il leader di Iv.

"Questo posizionamento di Elly Schlein, accolto con grande enfasi da larga parte della stampa, è molto interessante anche per noi. Molti dicono: adesso avete una prateria. Io preferisco dire: adesso abbiamo una responsabilità, una grande responsabilità. Il mondo riformista è più grande di quello che sembra. Se saremo capaci di rappresentarlo – e da qui alle Europee dovremo essere ben organizzati per farlo – potremo fare la differenza in Italia e in Europa", scrive tra l'altro Renzi.