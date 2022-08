Roma, 29 ago (Adnkronos) – Sul video diffuso dal 'Foglio' della lite di cui è protagonista Albino Ruberti "non c'è niente da ridere, è una scena che fa male alla credibilità della politica. Sono scene indecorose, io sono venuto via dal Pd perchè non voglio vedere quelle scene".

Lo ha detto Matteo Renzi a Quarta Repubblica.