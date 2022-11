Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Dobbiamo muoverci in una competizione cooperativa, qui c'è da ricostruire, non c'è niente da prendere, c'è da lavorare. C'è da mettere in campo progetto, identità. Dobbiamo riprendere in mano la bandiera del ris...

Roma, 29 nov.

(Adnkronos) – "Dobbiamo muoverci in una competizione cooperativa, qui c'è da ricostruire, non c'è niente da prendere, c'è da lavorare. C'è da mettere in campo progetto, identità. Dobbiamo riprendere in mano la bandiera del riscatto sociale. Le prossime elezioni nazionali saranno le europee del 2024, come Pd ci dobbiamo dare un primo obiettivo del 25%”. Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, intervenendo poco fa a Metropolis di Gerardo Greco.